Napoli, assalto a Frattesi: pronta un’offerta da 40 milioni per il centrocampista dell’Inter

Il Napoli è pronto a sferrare un assalto deciso per portare Davide Frattesi all’ombra del Vesuvio. Il centrocampista dell’Inter è il grande obiettivo della dirigenza azzurra, che avrebbe già pronta un’offerta da 40 milioni di euro per convincere il club nerazzurro a cedere uno dei suoi elementi più promettenti. La mossa conferma la volontà del club partenopeo di consolidare la propria supremazia dopo la conquista del tricolore

Frattesi, 25 anni, è uno dei centrocampisti più completi e moderni del panorama italiano. Nonostante non sia sempre stato titolare nell’Inter di Simone Inzaghi, ha saputo lasciare il segno con prestazioni di spessore e un contributo importante in zona gol. Le sue qualità – dinamismo, inserimenti, intensità – lo rendono perfetto per lo stile di gioco voluto da Antonio Conte.

L’Inter, nel frattempo, è a un bivio. Simone Inzaghi è vicino all’addio e il futuro tecnico della squadra è ancora incerto. Questo contesto potrebbe favorire il Napoli, pronto ad approfittare del momento di transizione nerazzurro per accelerare sul fronte Frattesi. La cifra proposta – ben 40 milioni di euro – rappresenta una dimostrazione concreta delle intenzioni della società campana.

Bisogna agire

Alla guida tecnica c’è ancora Antonio Conte, che al suo primo anno in azzurro ha riportato lo scudetto a Napoli dopo un’attesa lunga e sofferta. Forte del successo e del consenso guadagnato, Conte ha chiesto alla società di alzare ulteriormente l’asticella, e Frattesi è uno dei nomi che spiccano nella lista dei rinforzi richiesti. La sinergia tra il tecnico e la dirigenza, guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal direttore sportivo Giovanni Manna, è totale.

L’operazione non sarà semplice, anche perché l’Inter valuta il giocatore come una risorsa strategica, ma l’interesse del Napoli è forte e concreto. Se Frattesi dovesse aprire al trasferimento, la trattativa potrebbe prendere quota già nelle prossime settimane, dando il via a un’altra estate caldissima per il mercato azzurro.