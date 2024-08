Napoli, assalto ad un altro spagnolo per la difesa: richiesta per Martin

Il Napoli sembra voler provare a prendere Ivàn Martin del Girona per rinforzare la difesa. Juan Jesus, intanto, continua a non piacere a Conte

Antonio Conte è alla ricerca di altri rinforzi alla guida di un Napoli che vuole portare una dose di ottimismo basata sulla sua costanza nel lavoro. I partenopei sono pronti a gettare le proprie attenzioni su Ivan Martin, 25 anni, giocatore fondamentale per il Girona, e secondo quanto riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, gli azzurri avrebbero già fatto delle richieste sul centrocampista.

Il tutto, ovviamente, con l’obiettivo di realizzare un trasferimento nel continuo della finestra estiva attuale. Con una clausola rescissoria di 12 milioni di euro, Iván è uno dei beni più ambiti dai partenopei. Una trattativa che però sembra fin troppo complicata.

Juan Jesus in calo?

L’ultima partita sembra aver gettato il malcontento su Napoli, con Juan Jesus che non ha giocato bene. La situazione è calda tanto che la difesa partenopea potrebbe ritrovarsi ad avere un altro, massimo due innesti in più. Un terzino potrebbe finire per essere d’obbligo, considerando che Antonio Conte avrà bisogno di più gente in quasi ogni reparto.

Juan Jesus, intanto, continua a preoccupare. Già nella scorsa stagione il brasiliano era in calo netto, con quel difensore roccioso visto nell’anno dello scudetto che sembra un lontanissimo ricordo al momento. Lo scorso campionato può dirsi uno dei peggiori per l’ex difensore di Roma e Inter, anche se si è ritrovato in una squadra in completa confusione e che ha deluso le aspettative.