Napoli, asse caldo con il Brescia: piacciono Tonali e Cistana per giungo

Mercato invernale di gennaio e non solo. In casa Napoli infatti ci si inizia a guardare intorno in vista della probabile rifondazione che avverrà a luglio, quando ci sarà bisogno di ripartite da un nuovo ciclo. Ecco allora che per quel periodo iniziano a circolare i primi nomi, come raccontato soprattutto dall’edizione odierna de Il Mattino.

Secondo quanto raccontato dal giornale italiano, il Napoli starebbe intensificando i rapporti con il Brescia. Gli obiettivi? Il regista Tonali e il difensore centrale Cistana. Entrambi i calciatori, in ottica nazionale italiana, godono del massimo gradimento del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che li vorrebbe con sè a Napoli per la prossima stagione.

Difficilmente infatti Cellino, presidente del Brescia, riuscirà a trattenere per un’altra stagione i propri gioielli, sui quali con ogni probabilità si scatenerà un’asta importante. Proprio per anticipare le possibili concorrenti quindi il Napoli vorrebbe accelerare già in questo periodo, così da provare ad ottenere una sorta di prelazione.

Ma intanto in casa azzurra si guarda inevitabilmente al mercato di gennaio alle porte, nella quale finestra la società dovrà prendere almeno un regista (Lobotka sembra ormai ad un passo) ed un terzino sinistro. Riguardo a quest’ultimo ruolo le opzioni al momento sono principalmente due: Ricardo Rodriguez, svizzero ex Milan, e Koutris, giovane calciatore greco dell’Olympiacos.