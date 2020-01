Napoli, asse caldo con l’Inter: i nerazzurri pensano ad Allan per giugno

In quel di Napoli è arrivato oggi dall’Inter Matteo Politano, fresco di visite mediche e firme con la dirigenza partenopea. L’ultimo colpo azzurro potrebbe però non essere l’unica trattativa intavolata tra le due società. Con l’acquisto dell’ex Sassuolo infatti l’asse Milano – Napoli è diventato molto caldo e molte trattative in questa direzione potrebbero andare in porto nell’immediato futuro.

Secondo quanto riportato dal portale AreaNapoli in esclusiva, l’Inter di Antonio Conte starebbe già pensando alla rosa per la prossima stagione. Il profilo sognato è sempre quello di Arturo Vidal, l’alternativa più concreta al cileno però sarebbe proprio Allan Marques. Il centrocampista brasiliano potrebbe lasciare Napoli la prossima estate e non direbbe di no alla avances del direttore sportivo nerazzurro Marotta.

A differenza di quanto accaduto in passato inoltre Aurelio De Laurentiis non farebbe muro per l’eventuale cessione e non chiederebbe cifre folli: per l’acquisto di Allan potrebbero bastare circa 55 milioni di euro. Una cifra relativamente bassa se si pensi che appena la scorsa stagione la società azzurra aveva rifiutato un’offerta a tre cifre da parte del PSG. Al giocatore invece l’Inter è pronta ad offrire un contratto da 4,5 milioni annui.

Il nome di Allan comunque non è il solo coinvolto nell’asse Inter – Napoli. Nella trattativa per il brasiliano infatti la società milanese potrebbe inserire l’intero cartellino del giovane centravanti Pinamonti, attualmente in forza al Genoa e valutato circa 18 milioni. Inoltre, altro profilo molto gradito dagli azzurri, sembrerebbe essere il terzino sinistro Biraghi.