Napoli-Atalanta alle ore 20.45, le formazioni: Bakayoko titolare a centrocampo

Napoli e Atalanta scenderanno in campo questa sera alle ore 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona per la partita d’andata delle semifinali di Coppa Italia. Una gara importante per entrambe le squadre, le quali hanno come obiettivo la vittoria della Coppa.

Per gli azzurri si tratta di una gara particolare, soprattutto per il mister Rino Gattuso. Il rapporto tra la società e il mister è ormai concluso ma Rino, nonostante tutto, non vuole lasciare la panchina durante la stagione.

Ancora una volta il Napoli dovrà fare a meno di Mertens ed Osimhen. Al centro dell’attacco ci sarà l’ex Andrea Petagna.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Bakayoko, Elmas; Lozano, Petagna, Insigne.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.

Nel centrocampo a tre proposto da Rino Gattuso dovrebbe rientrare il suo pupillo Bakayoko. Quest’ultimo, dopo l’ultima panchina col Parma, è pronto a ritornare in campo dal primo minuto.