Napoli, suggestione scambio di attaccanti con l’Atalanta nel mercato di gennaio

Nel Napoli di Conte ci sono giocatori che stanno brillando e altri che, nonostante le aspettative, non hanno ancora trovato la giusta dimensione. Tra questi c’è Noa Lang, arrivato in estate con grandi speranze e un investimento importante da parte di De Laurentiis.

Il talento olandese, però, fatica a esprimere il suo potenziale e sembra non aver ancora assimilato del tutto le idee del tecnico salentino. La sensazione è che Lang non si senta al centro del progetto e che la sua avventura in azzurro possa già essere messa in discussione.

Secondo quanto riportato dalla redazione di AreaNapoli.it, tra le squadre interessate ci sarebbe anche l’Atalanta, sempre attenta alle occasioni di mercato. In casa nerazzurra, infatti, tiene banco la situazione di Ademola Lookman, che da tempo non nasconde il desiderio di provare una nuova esperienza. L’attaccante nigeriano è stato accostato più volte anche al Napoli, che continua a cercare rinforzi per il reparto offensivo.

Ecco perché non è da escludere un’ipotesi suggestiva: uno scambio tra Lookman e Lang, con i due club pronti a discutere una formula che possa accontentare entrambi. L’Atalanta otterrebbe un talento ancora tutto da rilanciare, mentre il Napoli si assicurerebbe un giocatore già rodato in Serie A. Un’operazione che, con un conguaglio economico a favore della Dea, potrebbe convenire a tutte le parti in causa.