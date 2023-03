Napoli-Atalanta, la situazione infortunati: 5 out per i bergamaschi, tra gli azzurri un calciatore non è ancora in grado di giocare

Sabato, alle ore 18, allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena una delle partite più attese del campionato di Serie A, la sfida tra il Napoli di Luciano Spalletti e l’Atalanta di Gianpiero Gasperini. Entrambe le squadre puntano alla vittoria, anche se gli obiettivi sono differenti. Gli azzurri, infatti, puntano alla vittoria del campionato.

Molti sono i giocatori che saranno assenti per il big match. L’Atalanta, in particolare, ha diversi calciatori infortunati: Koopmeiners e Hateboer, sicuramente salteranno la partita, ma a rischiare sono anche Scalvini, Palomino e Zappacosta.

In casa Napoli, invece, nessuna sorpresa. Due sono i calciatori out per la partita: Mario Rui dovrà scontare l’ultima giornata di classifica, mentre Giacomo Raspadori è ancora fermo ai box per l’infortunio rimediato due settimane fa in allenamento.

Luciano Spalletti, infatti, è stato chiaro. Al momento l’attaccante azzurro non è in grado di giocare e non bisogna accelerare i tempi per recuperarlo. Contro l’Atalanta, quindi, il Napoli dovrà fare a meno anche del suo giovane bomber italiano.