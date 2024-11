Napoli-Atalanta, le formazioni: ancora titolare Billy Gilmour, l’11 scelto da Antonio Conte

Napoli ed Atalanta scenderanno in campo allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 12.30 di domenica 3 novembre 2024. Le due squadre puntano a fare risultato e raccogliere punti per puntare sempre più alle zone alte della classifica. Mentre Antonio Conte si gode il primato, Gian Piero Gasperini non vuole farsi scappare la Champions League.

Come nelle ultime tre partite, giocherà titolare Billy Gilmour. Lo scozzese prenderà il posto dell’infortunato Lobotka, il quale dovrebbe rientrare per la sfida del Meazza contro l’Inter di Simone Inzaghi. Antonio Conte si fida ciecamente di lui e per questo non ha voluto rischiare lo slovacco, il quale rientrerà comunque presto a disposizione.

NAPOLI-ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI: BILLY GILMOUR DAL PRIMO MINUTO, CONFERMATA LA FORMAZIONE CHE SOLO QUALCHE GIORNO FA HA PORTATO A CASA TRE PUNTI NELLA PARTITA CONTRO IL MILAN

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini