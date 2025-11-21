Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: ancora una bocciatura per Lang, Conte ha scelto il sostituto di Anguissa

Il Napoli di Antonio Conte riparte da un momento complicato: tre gare senza vittorie e una pesante battuta d’arresto con il Bologna, episodio che ha dominato le discussioni durante la sosta. A presentarsi al Maradona sarà un’Atalanta altrettanto in difficoltà, reduce da un cambio in panchina che porta Raffaele Palladino al suo debutto.

In questo contesto si inserisce anche la situazione di Noa Lang, che ancora una volta parte dalla panchina, una scelta che sa tanto di bocciatura tecnica e caratteriale. L’olandese, arrivato con aspettative importanti, sembra fuori dalle gerarchie, lasciando intendere che il feeling con Conte sia tutt’altro che decollato. Una gestione che apre interrogativi sul suo reale ruolo nel progetto azzurro.

NAPOLI-ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI: ELMAS SOSTITUISCE ANGUISSA, IN ATTACCO SPAZIO AL TRIDENTE CON DAVID NERES SULLA SINISTRA

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Elmas, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Antonio Conte

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino