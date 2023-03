Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: Gasperini ha una strategia per imbrigliare Luciano Spalletti

Oggi, alle ore 18, scenderanno in campo Napoli ed Atalanta allo stadio Diego Armando Maradona. In attesa della partita, queste le probabili formazioni, con Luciano Spalletti pronto ad alternare alcuni calciatori:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Scalvini, Maehle; Ederson; Hojlund, Lookman. All. Gasperini

La SSC Napoli ritorna in campo dopo la sconfitta contro la Lazio di Maurizio Sarri. Proprio quest’ultimo, durante la gara, ha imbrigliato il centrocampo azzurro chiudendo tutte le linee di passaggio dirette a Stanislav Lobotka. La stessa cosa è pronta a farla il mister della squadra bergamasca, piazzando il difensore Scalvini sulla linea mediana con De Roon.

Per chiudere Lobotka, inoltre, Gasperini starebbe pensando anche di piazzare un trequartista sul centrocampista partenopeo. Quest’ultima mossa può rappresentare una sorpresa anche per Luciano Spalletti, il quale sarebbe costretto a cambiare le carte in tavola in corso di gara.