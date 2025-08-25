Sky – Intreccio di mercato Napoli-Atalanta: ecco cosa succede

La possibilità che Marco Brescianini indossi la maglia azzurra diventa sempre più concreta.

Il giornalista sportivo di “Sky Sport”,

Gianluca Di Marzio, ha recentemente fornito ulteriori dettagli sulle dinamiche tra le squadre.

Le sue parole:”Atalanta, Napoli e Milan sono le protagoniste di un incastro a centrocampo che coinvolgerebbe Marco Brescianini, Yunus Musah, ma anche Giovanni Fabbian. Nella mattinata di lunedì 25 agosto ci sono stati nuovi contatti tra Atalanta, Napoli e Milan per le operazioni legata a Brescianini e Musah.”

“Nello specifico, se i nerazzurri dovessero avere l’approvazione dal Milan per la partenza dello statunitense, allora lascerebbero partire Brescianini verso Napoli. Le due operazioni sono dunque una legata all’altra, con i rossoneri che andrebbero poi alla ricerca di un nuovo centrocampista.”

“Nella lista della squadra allenata da Allegri c’è anche Fabbian, che ha una valutazione da 15 milioni di euro più bonus. Muro del Bologna al momento, che dovrebbe poi trovare un sostituto in poco tempo.”