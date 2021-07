Napoli, Atletico Madrid forte su Di Lorenzo: possibile offerta da 40 milioni

Ciro Venerato, giornalista RAi sempre molto vicino alle tematiche riguardanti il calciomercato del Napoli, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Oggetto delle sue parole sono stati due calciatore azzurri che potrebbero lasciare la squadra partenopea: Di Lorenzo e Tutino.

“Di Lorenzo? Come anticipato pochi giorni fa, l’Atletico potrebbe perdere Trippier che ha una clausola di quaranta milioni. Simeone si guarda intorno, ha sondato l’agente di Di Lorenzo, attraverso un intermediario internazionale dall’accento napoletano”.

“Il Napoli ha la volontà di confermarlo, a meno che non arrivi un’offerta che non si può rifiutare sui quaranta milioni. Se offriranno sui venti milioni, il Napoli dirà di no. Tutino? Siamo alle schermaglie dialettiche tra Napoli e Parma, il ragazzo ha già detto sì ai ducali attraverso il suo agente Giuffredi vista l’offerta economica che gli ha fatto per i prossimi cinque anni, che può migliorargli la vita ed il futuro. Il Napoli lo vende a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto”.

Due calciatori azzurri con due destini che appaiono quasi diametralmente opposti. Giovanni Di Lorenzo ha appena firmato il nuovo contratto che lo lega al Napoli fino al 2026. Il club partenopeo dunque ci punta forte, i corteggiamenti sul mercato però sono forti e pressanti.

Dall’altro lato Gennaro Tutino può essere ormai considerato un nuovo giocatore del Parma. Da limare solo la formula del trasferimento, che probabilmente sarà a titolo definitivo. Al Napoli dovrebbero andare circa 5 milioni e mezzo di euro.