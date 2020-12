Napoli, Atletico vicino a Milik: c’è ottimismo per la chiusura, sarà la prima cessione del 2021?

Il mercato di gennaio, per la SSC Napoli, sarà un vero toccasana. Le casse della dirigenza partenopea sono infatti in rosso e per questo motivo sarà necessario cedere alcuni degli esuberi attualmente presenti in rosa, a partire da Arek Milik.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante partenopeo avrebbe trovato l’accordo con l’Atletico Madrid per trasferirsi in Spagna già durante i primi giorni di gennaio.

La rescissione di Diego Costa, infatti, impone a Diego Simeone la necessità di trovare un nuovo attaccante individuato nell’ormai ex bomber del Napoli.

Restano da colmare le distanze tra le richieste di Aurelio De Laurentiis e quanto offerto da parte del club spagnolo, il quale si sarebbe spinto fino a 8/10 milioni per acquistare le prestazioni di Milik.

Per cederlo, però, De Laurentiis chiede una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro. Una via d’incontro sicuramente si troverà nei prossimi giorni dal momento che, in caso di mancato accordo, Milik andrà a scadenza di contratto e la società non avrà nessun incasso dal suo addio.