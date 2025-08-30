Napoli, deciso il destino di un giovane attaccante

sabato, Agosto 30, 2025
Francesca Panico
Di Francesca Panico
Il tempo scorre ed il mercato estivo sta giungendo al termine. Per il Napoli è il momento di ultimare la rosa, in vista della prossima stagione.

Il team azzurro non si sta occupando soltanto degli acquisti, ma anche delle cessioni. Zanoli, Walid Cheddira, Coli Sacco e Hasa si stanno preparando per dire addio alla squadra partenopea.

Destino diverso spetta, invece, ad Ambrosino. L’attaccante rimarrà al Napoli come terza punta. Manna ha rifiutato la recente proposta del Wender Brema di prenderlo in prestito, con diritto di riscatto, a 8 milioni di euro.

Il giovane, classe 2003, è dotato di grandi abilità. Può, infatti, giocare sia come prima che seconda punta, grazie alla sua tecnica.

Si contraddistingue per la sua velocità e tiro. È stato paragonato da molti, dato il suo gioco, a Dries Mertens.

