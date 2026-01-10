Napoli, attaccante cercasi: torna Kubo nel mirino, investimento da rimandare a giugno?

Il Napoli guarda già al futuro e inizia a muovere i primi passi in vista della prossima sessione estiva di mercato. Tra i profili che stuzzicano maggiormente la dirigenza azzurra c’è quello di Takefusa Kubo, esterno offensivo della Real Sociedad e punto fermo della Nazionale giapponese.
Portare Kubo in azzurro già nel mese di gennaio appare però un’operazione estremamente complessa. La Real Sociedad non ha alcuna intenzione di privarsi a stagione in corso di uno dei suoi uomini chiave, soprattutto in un momento cruciale tra campionato.
Discorso diverso per l’estate, quando il Napoli potrebbe tornare alla carica con un investimento importante, stimato tra i 40 e i 50 milioni di euro. Una cifra elevata, ma in linea con la strategia che il club starebbe valutando per il prossimo mercato: ringiovanire la rosa puntando su calciatori di qualità, già pronti per competere ad alti livelli ma con ampi margini di crescita.
Kubo, classe 2001, risponde perfettamente a questo identikit. Velocità, tecnica nello stretto, capacità di saltare l’uomo e grande personalità: caratteristiche che lo rendono ideale per un calcio dinamico e offensivo.