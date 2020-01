Napoli, attento a Pep Guardiola: l’allenatore del City vorrebbe un big azzurro

Aurelio De Laurentiis, durante questo mercato invernale, è al lavoro per regalare a Gennaro Gattuso una squadra a sua somiglianza. Tuttavia, il presidente si sta impegnando anche per il mercato estivo. Ne è la prova l’acquisto di Rrahmani, tuttavia anche Demme e Lobotka sono due acquisti in chiave futura.

Durante il mercato estivo, infatti, molti calciatori faranno le valigie ed Aurelio De Laurentiis non vuole rimanere senza calciatori di livello. In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, infatti, sarebbe necessaria la cessione di almeno uno dei big in squadra e tutto porterebbe ai nomi di Koulibaly e Fabian Ruiz.

L’indiziato principale potrebbe essere proprio quest’ultimo non solo per lo scarso rendimento degli ultimi tempi, ma anche per le numerose squadre a lui interessato.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sul calciatore ci sarebbero non solo il Real Madrid e il Barcellona, ma anche il Manchester City di Pep Guardiola. L’allenatore della squadra inglese, infatti, è un grande estimatore del centrocampista del Napoli e sarebbe pronto a fare follie per acquistarlo e sbaragliare la concorrenza di altri due top club a livello mondiale.

Ogni trattativa di cessione, comunque, sarà rimandata durante il mercato di luglio. L’obiettivo principale della società partenopea è quello di qualificarsi in Champions League e per fare ciò è necessario l’apporto di tutta la squadra, Fabian Ruiz compreso.