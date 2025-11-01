Napoli, attenzione al futuro di Alex Meret. Pengue: “L’agente ha già parlato con il Milan”

Dopo aver contribuito alla conquista di due Scudetti storici con il Napoli, Alex Meret sta attraversando un momento di profonda incertezza dovuto anche al suo recente stop. In quattro partite consecutive Antonio Conte gli ha preferito Milinkovic-Savic, scelta che sembra aver cambiato le gerarchie tra i pali azzurri.

Secondo quanto riportato da Lucio Pengue di Radio Kiss Kiss Napoli, sulle sue tracce ci sarebbe niente meno che il Milan. Il club rossonero, infatti, starebbe guardando con attenzione al futuro di Mike Maignan.

“Il Milan ha quindi iniziato a fare dei ragionamenti su un possibile sostituto, potrebbe esserci un interessamento per Meret poiché si cerca un portiere esperto che possa far crescere il giovane Torriani”.

“Pastorello, agente di Meret, ha avuto qualche telefonata da parte della società rossonera che sa, che nella prossima stagione, Maignan non sarà il portiere titolare e vorrà provarci per il calciatore del Napoli già a gennaio”, ha concluso.