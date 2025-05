Napoli attivo su vari fronti sul mercato: sul taccuino Gutiérrez e Semenyo

Dopo la conquista dello Scudetto, il Napoli è già alla ricerca dei profili giusti per il prossimo calciomercato: dopo le voci su De Bruyne e Jonathan David, spicca anche il nome di Miguel Gutierrez. Il giovane esterno sinistro del Girona e della Nazionale spagnola era già sul taccuino dei dirigenti azzurri per il calciomercato invernale. Le trattative tra i due club sono in corso e, sebbene non sia ancora stata raggiunta un’intesa definitiva, i segnali sono incoraggianti. Il Girona ha fissato il prezzo del cartellino a 25 milioni di euro, cifra che il Napoli sembra disposto a prendere in considerazione per assicurarsi le prestazioni del giocatore.

Gutierrez, classe 2001, ha vissuto una stagione importante con il Girona, collezionando 36 presenze complessive tra Liga, Champions League e Coppa del Re. In ambito internazionale, il suo profilo è in ascesa anche con la maglia della Spagna, con la quale ha disputato 5 partite dopo essere stato convocato a seguito dell’Europeo vinto dalla nazionale. La sua crescita non è passata inosservata, tanto che il Real Madrid mantiene un diritto di recompra, pur sembrando orientato su altri obiettivi per la fascia, come Trent Alexander-Arnold, in arrivo dal Liverpool.

La concorrenza sul mercato non si limita però al solo Gutierrez. Il Napoli tiene infatti d’occhio anche Antoine Semenyo, attaccante del Bournemouth. Il suo nome era già stato accostato ai partenopei nei mesi scorsi e continua a circolare con insistenza. Tuttavia, su di lui ci sono anche club di grande calibro, come il Liverpool e soprattutto l’Al Nassr, club saudita alla ricerca di un sostituto per Cristiano Ronaldo, che sembra ormai prossimo all’addio.

Il valore di mercato di Semenyo è stimato tra i 30 e i 35 milioni di euro, una cifra significativa che rende l’operazione più complessa rispetto a quella per Gutierrez. Inoltre, resta da chiarire chi sarà il nuovo allenatore del Napoli, elemento fondamentale per orientare le scelte di mercato e capire se il profilo di Semenyo rientrerà nei piani tecnici della nuova guida.

In sintesi, il Napoli sta sondando piste importanti per rafforzare la rosa e restare competitivo sia in campionato che in Europa. L’attenzione verso profili giovani ma già affermati, come Gutierrez e Semenyo, conferma la volontà della dirigenza di investire in prospettiva, senza però perdere di vista la sostenibilità economica delle operazioni. Le prossime settimane saranno decisive per definire le strategie e dare forma alla nuova squadra.