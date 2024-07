Napoli attivo sul mercato: difesa rinforzata e focus sul centrocampo

Il Napoli sta intensificando le operazioni di mercato per riportare la squadra ai vertici della classifica. Sul fronte difensivo, gli acquisti di Leonardo Spinazzola, Rafa Marín e Alessandro Buongiorno hanno chiuso il capitolo dei rinforzi. Tuttavia, in caso di cessione di Mario Rui, la società potrebbe tornare sul mercato per un nuovo innesto sulla fascia sinistra.

Rivoluzione centrocampo

Attualmente, la dirigenza partenopea è concentrata sulla rivoluzione del centrocampo. Secondo diverse indiscrezioni, il Napoli potrebbe mettere a segno due importanti acquisti: Marco Brescianini e Billy Gilmour sono i nomi più caldi. Queste operazioni dipenderanno dalle eventuali cessioni.

Gianluca Gaetano e Jens Cajuste sono i principali candidati a lasciare il club per fare spazio ai nuovi arrivi. Oltre a Brescianini e Gilmour, è emerso un altro potenziale obiettivo dalla Spagna. Secondo il quotidiano iberico Mundo Deportivo, il Napoli avrebbe mostrato interesse per Oriol Romeu, esperto mediano del Barcellona che compirà 33 anni a settembre.

Tuttavia, l’operazione per portare Romeu a Napoli appare complessa. Il nuovo tecnico del Barcellona, Hans Flick, ha infatti dato il suo benestare alla permanenza del giocatore. Inoltre, Romeu non sembra particolarmente attratto dall’idea di trasferirsi al Napoli, soprattutto a causa della mancata partecipazione del club alle competizioni europee.

Il mercato del Napoli è in pieno fermento, con la dirigenza che lavora per trovare il giusto equilibrio tra entrate e uscite, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.