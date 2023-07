Napoli, Aurelio De Laurentiis avrebbe offerto il posto da ds a Massara: la reazione

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe offerto a Frederic Massara il ruolo da direttore sportivo vacante lasciato da Cristiano Giuntoli. L’incontro tra il presidente del Napoli e l’ex dirigente del Milan sarebbe avvenuto a Roma una settimana fa, alla Filmauro.

Contratto pluriennale

Il presidente del Napoli sembrerebbe aver offerto a Massara un contratto pluriennale: quest’ultimo si sarebbe preso del tempo per pensarci, valutare l’offerta e dare una risposta definitiva. Rudi Garcia avrebbe preso positivamente la notizia, stando alla conoscenza che lo lega a Massara. Ecco quanto riporta il noto quotidiano sportivo:

“Cosa ci faceva Frederic Massara, ex direttore sportivo del Milan attualmente senza squadra, nel cuore della Capitale? L’avvistamento è di una settimana fa e la risposta è semplice: Massara è stato invitato alla Filmauro, sede legale anche del Napoli, da Aurelio De Laurentiis, che gli ha prospettato l’ipotesi di ereditare il vuoto lasciato in società da Cristiano Giuntoli, passato alla Juve. Il Napoli, infatti, è alla ricerca di un nuovo d.s. dopo aver pensato inizialmente di poter fare a meno di una figura così delicata all’interno di una società di calcio.

Massara ha le caratteristiche giuste per il club azzurro ed è uno che ama scoprire in anticipo i talenti emergenti. Il Napoli gli ha proposto un accordo pluriennale e il d.s. si è preso del tempo per valutare l’offerta. Ci si riaggiornerà, ma senza fretta, perché intanto il mercato lo stanno portando avanti il presidente De Laurentiis e l’a.d. Andrea Chiavelli, in contatto costante col tecnico Rudi Garcia. Proprio Garcia sarebbe il grande sponsor di Massara al Napoli: i due si conoscono dai tempi della Roma e fu proprio Massara in gran segreto ad accompagnare Garcia a Boston dall’allora presidente Pallotta, prima della firma.

Tra i due c’è stima e affetto, due componenti non banali per chi dovrà svolgere il lavoro di ponte tra staff tecnico e società. Ma non c’è solo il nome di Massara sulla agenda di De Laurentiis. Perché sempre a Roma vive anche Igli Tare, ex d.s. della Lazio, altra candidatura autorevole per i campioni d’Italia. Insomma, De Laurentiis ha cominciato il casting. Per scoprire il vincitore, servirà pazienza”.