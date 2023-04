Napoli, Aurelio De Laurentiis ha incontrato Mamuka Jugeli: “Il futuro della stella georgiana”

Aurelio De Laurentiis è rimasto in città dopo Napoli-Verona e ha tenuto diversi incontri per parlare del futuro

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nella giornata di ieri ha tenuto diversi incontri presso l’Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele. Il quotidiano Il Mattino ha fatto una panoramica di ciò che è accaduto.

Incontro con Mamuka Jugeli

Il patron del Napoli ha incontrato l’agente di Khvicha Kvartakshelia, Mamuka Jugeli, per parlare del futuro del talento georgiano. “Giornata di vigilia a Napoli per Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro è rimasto in città dopo Napoli-Verona e ha tenuto diversi incontri all’Hotel Britannique, luogo in cui il patron azzurro soggiorna quando è in città” ha esordito il noto quotidiano.

“La sua presenza questa sera al Maradona è ancora incerta, ma sembra proprio che alla fine il presidente cederà al fascino della serata e prenderà il suo posto in tribuna autorità. Ieri però De Laurentiis era a pranzo con Mamuka Jugeli, agente di Kvara: argomento, il futuro della stella georgiana” ha riferito il quotidiano campano.

Stando a quanto trapelato dall’incontro, il calciatore georgiano potrebbe beneficiare di un aumento di contratto.