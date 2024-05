Napoli, Aurelio De Laurentiis ha scelto Gasperini: prenderà il posto di Francesco Calzona

Dopo il mancato accordo con Antonio Conte, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare tutto su Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta dal 2016. Il tecnico è voglioso di affrontare una nuova avventura in un top club dopo quella non proprio esaltante sulla panchina dell’Inter, e per questo avrebbe mostrato già da tempo parere favorevole.

Gasperini è sempre stato un pupillo di Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, infatti, lo voleva già diversi anni fa sulla panchina partenopea ma alla fine non si riuscì a trovare un accordo che accontentasse ambo le parti.

GIAN PIERO GASPERINI IL PRESCELTO DA AURELIO DE LAURENTIIS: IL MISTER HA SCAVALCATO LA CONCORRENZA DI CONTE, ITALIANO E PIOLI

In queste settimane il presidente partenopeo avrebbe messo nel mirino diversi allenatori, tra cui Conte, Italiano e Pioli. Con il primo, però, non è stato trovato un accordo definitivo. Italiano e Pioli, invece, non è stato tentato nessun affondo per via del campionato ancora in corso.

La scelta, alla fine, è ricaduta su Gasperini. In ogni caso sarà necessario attendere la termine della stagione per chiudere tutte le pratiche. Vista la rivoluzione che ci sarà, non sarebbe quindi un problema il cambio di formazione, con il Napoli che, con l’eventuale arrivo di Gasperini, passerebbe alla difesa a tre.