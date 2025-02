Napoli, Aurelio De Laurentiis non scende a compromessi: alcuni casi emblematici della sua gestione

Se il Napoli è uno dei pochi top club della Serie A ad avere i conti in ordine è merito del presidente Aurelio De Laurentiis. Nella sua lunga gestione ultraventennale, il presidente partenopeo ha gestito in modo straordinario la società partenopea ed ora si iniziano a vedere i frutti.

Il club partenopeo è infatti uno dei pochi a non avere debiti bancari, chiudere in positivo e nonostante ciò portare a casa trofei importanti come lo Scudetto del 2023. Il numero uno azzurro non scende a compromessi e guarda sempre al bene della società e dei tifosi.

SSC NAPOLI CON I CONTI IN ORDINE GRAZIE ALLA LUNGIMIRANZA DI AURELIO DE LAURENTIIS: TIFOSI CONTRO PER ALCUNE CESSIONI, MA POI IL PRESIDENTE HA SEMPRE AVUTO RAGIONE

Alcuni casi emblematici sono sicuramente quelli dei vari Zielinski, Insigne, Mertens, Higuain e ultimo, in ordine di cessione, Khvicha Kvaratskhelia. Ad alcuni di questi è stato proposto un incremento d’ingaggio, ad alcuni una riduzione per via della loro età non più giovane e di prestazioni calanti. O rinnovo alle cifre stabilite dalla proprietà, o cessione, come poi è stato.

Solo ad un attaccante, Victor Osimhen, è stato concesso un ingaggio sopra il limite stabilito, e, probabilmente, è stato l’unico errore della carriera del presidente. Ora l’ex azzurro si ritrova in prestito, con un ingaggio pesate e con una clausola rescissoria scesa da circa 130 milioni di euro ad ‘appena’ 70-75 milioni.