Napoli, Aurelio De Laurentiis prepara un grande mercato estivo con Antonio Conte in panchina?

Il Napoli guarda al futuro con grande ambizione e lo fa partendo da un dato che potrebbe cambiare radicalmente la prossima estate: un budget superiore ai 200 milioni di euro in caso di qualificazione alla Champions League. Un traguardo che non rappresenterebbe soltanto un successo sportivo, ma anche una svolta economica. A pesare in modo significativo saranno anche i milioni risparmiati nel mercato di gennaio, quando il club azzurro ha dovuto avviare campagne di acquisto rispettando il parametro del saldo zero.

Un obbligo che, col senno di poi, potrebbe rivelarsi vincente: quelle risorse, sommate ai ricavi europei, andrebbero a costituire una base economica solida per una campagna acquisti estiva di altissimo livello. Fondamentali, inoltre, saranno le cessioni dei calciatori attualmente in prestito. I riscatti di profili come Lorenzo Lucca, Noa Lang e di altri elementi fuori dal progetto tecnico garantirebbero ulteriori entrate, aumentando la capacità di spesa del Napoli.

Operazioni già pianificate dalla dirigenza e che potrebbero portare nelle casse del club decine di milioni da reinvestire immediatamente. Alla guida di questo nuovo ciclo, Aurelio De Laurentiis vorrebbe ancora Antonio Conte.

Il presidente sogna continuità tecnica e una rosa costruita su misura per le esigenze dell’allenatore salentino, con innesti mirati e di spessore internazionale. L’obiettivo è chiaro: riportare il Napoli stabilmente ai vertici, in Italia e in Europa, sfruttando una disponibilità economica che potrebbe non avere precedenti nella storia recente del club.