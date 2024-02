Napoli, Aurelio De Laurentiis promette alla squadra due premi ma solo ad alcune condizioni

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non può più permettersi passi falsi ed è disposto a fare dei regali alla sua squadra in cambio di risultati

Francesco Calzona, il nuovo allenatore del Napoli, ha espresso chiaramente il suo intento di risollevare la squadra durante la conferenza stampa. Ha sottolineato che se Aurelio De Laurentiis lo ha scelto, è perché vuole portare un cambiamento a questa stagione che non vuole proprio decollare.

Il tecnico si è prefissato due traguardi: garantire la qualificazione alla prossima Champions League, ma anche superare gli ottavi di finale. Pur riconoscendo il prestigio del Barcellona, Calzona non lo considera un avversario invincibile. Non è tutto, perché il patron del club partenopeo non può più permettersi passi falsi ed è disposto a fare dei regali alla sua squadra in cambio di risultati.

De Laurentiis è pronto a tutto

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, il patron del club avrebbe promesso dei premi alla squadra, ma solo a determinate condizioni. “C’è un premio per l’approdo ai quarti di finale. E ce ne sta un altro in caso di “miracoloso” quarto posto (potrebbe bastare anche la quinta posizione qualora l’Italia restasse nelle prime due posizioni del ranking, ndr). Calzona sorride con finta timidezza”, scrive il quotidiano nella sezione dedicata allo sport.

De Laurentiis, dunque, è disposto davvero a tutto pur di far decollare questa stagione chiaramente sottotono. Basterà?