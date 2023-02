Napoli, Aurelio De Laurentiis vuole bloccare Hojlund

Il Napoli sta costruendo giorno dopo giorno una squadra in grado di portare risultati continuativi, non solo in questa stagione ma anche nelle prossime a venire. Aurelio De Laurentiis, infatti, vuole bloccare tutti i suoi protagonisti per evitare che i progressi fatti in questo anno non rimangano isolati.

Si cerca il sostituto di Osimhen

Il patron del Napoli non vuole lasciare nulla al caso ed è alla ricerca del perfetto sostituto di Osimhen qualora dovesse partire. Rasmus Hojlund, attaccante classe 2003 dell’Atalanta, può essere il giocatore giusto per questa impresa.

De Laurentiis, infatti, sta tentando di garantirsi con i bergamaschi una corsia privilegiata per bloccarlo e poi farlo approdare a Napoli in azzurro. Di questa complessa operazione di mercato ne ha parlato la Gazzetta dello Sport:

“6 gol alla sua prima stagione in Serie A. Al club di De Laurentiis potrebbe bastare anche bloccarlo e lasciarlo ancora una stagione in più a Bergamo, per maturare”.