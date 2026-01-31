Napoli, il flop di Aurelio De Laurentiis da 20 milioni

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, da tempo, ormai, lascia condurre le trattative per l’acquisto dei calciatori ai suoi uomini fidati. Il club partenopeo nel corso degli anni ha concluso dei veri e propri affari. Non sempre, però, i risultati sono stati ottimi. Qualche volta, il team è anche inciampato in dei flop.

In passato, ADL fu conquistato da un attaccante che faceva la differenza nella sua squadra del tempo. Il proprietario della SSC Napoli in quell’occasione si mobilitò in prima persona per cercare di portarlo al Maradona. Senza ascoltare il parere di nessuno dei suoi uomini, proseguì per la sua strada. In men che non si dica, chiamò Maurizio Setti del Verona e disse:”Sono Aurelio, me lo daresti il tuo Cyril Ngonge?”

L’accordo fu raggiunto ed il calciatore belga arrivò a Napoli per la modica cifra di 20 milioni di euro totali. L’attaccante, però, deluse le aspettative di tutti. Mazzarri, Calzona e Conte non gli hanno mai dato un ruolo nella formazione, lasciandolo spesso in panchina.

La dirigenza optò per darlo in prestito al Torino. Anche qui, però, non riscosse molto successo.

Alla fine, il Napoli l’ha ceduto in prestito all’Espanyol, nella speranza che in Liga possa ottenere dei risultati migliori.