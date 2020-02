Napoli, Auriemma: “Gattuso ha firmato per un anno e mezzo!”

Retroscena molto interessante emerge oggi tra le pagine di TuttoSport. Secondo infatti Raffaele Auriemma, giornalista legatissimo al Napoli, Gennaro Gattuso ha firmato un contratto di un anno e mezzo senza alcun vincolo. Agli albori della sua esperienza azzurra infati si vociferava che il tecnico avesse nel contratto un rinnovo per la prossima stagione legato alla qualificazione o meno alla prossima Champions League.

Per l’edizione odierna del giornale sportivo italiano ciò non corrisponderebbe al vero, anzi. Gennaro Gattuso non ha mai messo in discussione la sua permanenza a Napoli per la prossima stagione. Nella stessa direzione sembra andare la società, la quale ha operato un mercato invernale di tutto rispetto volto proprio a soddisfare le richieste dell’allenatore calabrese anche in chiave futura.

Massima fiducia reciproca quindi sembra esserci tra Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis, a prescindere da come andrà a finire la stagione attuale. Certo è che se il campionato apparirà ancora più fallimentare di quanto lo è già adesso, non può essere esclusa la pista che conduce all’esonero o alle dimissioni dello stesso allenatore.

Per il momento però quella di Gennaro Gattuso non viene vista come una partentesi da traghettatore. Il tecnico calabrese è a Napoli per rifondare un progetto tecnico apparso a fine ciclo e che ha bisogno quindi di una svolta. Da qui a fine stagione si proveranno a limitare i danni, provando anche a portare a casa la Coppa Italia. L’anno prossimo poi, con a capo Gattuso, è pronta la rivoluzione in casa Napoli.