Napoli, Auriemma: “In arrivo rivoluzione in rosa, programmate almeno 8 cessioni”

Se il Napoli da una parte ha dovuto, quasi del tutto, abbandonare i sogni di gloria per l conquista dello scudetto in questa stagione, dall’altra vede ancora l’obiettivo raggiungibile, anche se non dovesse essere quest’anno.

Dunque, la dirigenza è al lavoro già da adesso per una vera e propria rivoluzione in rosa, che consentirebbe di andare a colmare quelle lacune tecniche che quest’anno hanno fatto perdere al Napoli non pochi punti.

Ebbene, Raffaele Auriemma ha fornito importanti aggiornamenti sul futuro del Napoli ai microfoni di Radio Marte. Secondo quanto riferito dal giornalista, una volta raggiunta la Champions League, l’obiettivo è la ricostruzione.

“Siamo alla vigilia di una rifondazione, partiranno infatti almeno otto giocatori e ci saranno altrettanti acquisti perché ogni partente sarà ovviamente sostituito. Il Napoli farà un mercato di livello medio, punterà sui giovai e pagherà 10-20 milioni ciascuno.

Spalletti è il profilo giusto? La sensazione è che il presidente stia pensando più ad un profilo in stile Roberto De Zerbi per il futuro della panchina azzurra?”, ha detto il noto giornalista partenopeo.