Napoli, Auriemma rivelato: “Gli azzurri hanno cambiato l’ingresso allo stadio Maradona”

Ai microfoni di Si Gonfia La Rete è intervenuto il giornalista Raffaele Auriemma il quale ha parlato del Napoli ed in particolare di quanto sta succedendo nelle ultime partite giocate allo stadio Maradona.

“Mi hanno dato una notizia sul Napoli e la persona che me l’ha rivelata è serissima. Non credo sia una bugia, anzi. Mi hanno riferito che gli azzurri abbiano cambiato e forse per una ragione scaramantica, l’ingresso allo stadio“.

“Lo ripeto. La persona che me l’ha riferito era lì e non aveva alcun motivo per raccontarmi una bugia. Non capisco perché abbiano deciso di cambiare proprio ora“.

Il giornalista partenopeo ha quindi rivelato che gli azzurri, per scaramanzia, hanno cambiato l’ingresso dello stadio prima della partita.

Auriemma ha infine dichiarato: “Questo è il retroscena che mi è stato svelato in riferimento all’ultimo match degli azzurri contro la Fiorentina“.