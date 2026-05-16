sabato, Maggio 16, 2026
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Napoli, avanti con Antonio Conte: ma ADL all’incontro chiederà spiegazioni su tre acquisti

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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ADL
Aurelio De Laurentiis, foto di flickr.com
Il futuro di Antonio Conte passerà dal faccia a faccia previsto nelle prossime ore con Aurelio De Laurentiis. Dopo settimane di voci, tensioni e indiscrezioni sul possibile addio del tecnico salentino, le sensazioni sembrano leggermente cambiate: entrambe le parti sarebbero orientate a proseguire insieme il progetto, soprattutto dopo una stagione comunque positiva e la volontà condivisa di mantenere il Napoli competitivo ad alti livelli. Conte avrebbe dato segnali di apertura.

De Laurentiis, però, vuole chiarezza totale prima di andare avanti. Il presidente azzurro sarebbe rimasto infastidito da alcune situazioni emerse negli ultimi mesi, comprese le voci sulle tensioni interne allo spogliatoio e certi malumori filtrati all’esterno. Per questo motivo, durante l’incontro chiederà spiegazioni dirette all’allenatore, con l’obiettivo di capire se esistano ancora le condizioni per costruire un progetto forte e duraturo.

Mediaset, inoltre, riporta: “Del resto gli argomenti non mancano e riguardano soprattutto tre dei sette acquisti della scorsa estate, sui nove complessivi (De Bruyne e Marianucci erano stati scelti dal club, indicati e approvati dal tecnico): Beukema pagato 31 milioni, Lang 25 milioni e Lucca 35 milioni. Il difensore in stagione è finito in panchina 21 volte su 46 partite”.

“L’esterno d’attacco ha cominciato come riserva 23 volte su 31 gare prima di essere ceduto nel mercato invernale al Galatasaray. La punta è stata in panchina 23 volte su 28 prima di essere girato, sempre nel mercato invernale, al Nottingham Forest”, riporta il noto portale.

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