Mediaset, inoltre, riporta: “Del resto gli argomenti non mancano e riguardano soprattutto tre dei sette acquisti della scorsa estate, sui nove complessivi (De Bruyne e Marianucci erano stati scelti dal club, indicati e approvati dal tecnico): Beukema pagato 31 milioni, Lang 25 milioni e Lucca 35 milioni. Il difensore in stagione è finito in panchina 21 volte su 46 partite”.
“L’esterno d’attacco ha cominciato come riserva 23 volte su 31 gare prima di essere ceduto nel mercato invernale al Galatasaray. La punta è stata in panchina 23 volte su 28 prima di essere girato, sempre nel mercato invernale, al Nottingham Forest”, riporta il noto portale.