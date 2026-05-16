Il futuro di Antonio Conte passerà dal faccia a faccia previsto nelle prossime ore con Aurelio De Laurentiis. Dopo settimane di voci, tensioni e indiscrezioni sul possibile addio del tecnico salentino, le sensazioni sembrano leggermente cambiate: entrambe le parti sarebbero orientate a proseguire insieme il progetto, soprattutto dopo una stagione comunque positiva e la volontà condivisa di mantenere il Napoli competitivo ad alti livelli. Conte avrebbe dato segnali di apertura.