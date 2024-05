Napoli, avanza Gasperini per la panchina: al mister il compito di rivoluzionare la squadra?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, cambierà allenatore al termine della stagione. Il contratto di Francesco Calzona scadrà a giugno e non sembrano esserci le condizioni per proseguire il rapporto lavorativo, con il mister che ritornerà ad allenare la Slovacchia a pieno ritmo.

Molti sono i nomi accostati al Napoli in queste settimane, da Conte a Pioli, passando per Italiano. Un mister che però è sempre piaciuto ad Aurelio De Laurentiis e che in passato è stato ad un passo dal Napoli è Gianpiero Gasperini.

GASPERINI PER LA PANCHINA DEL NAPOLI, COME GIOCHEREBBE LA SQUADRA CON IL SUO ARRIVO

In porta si potrebbe puntare su una coppia inedita: Elia Caprile, il quale è già di proprietà degli azzurri e Michele Di Gregorio del Monza, il quale potrebbe arrivare in azzurro per circa 15 milioni di euro. In difesa sarà confermato Di Lorenzo e Rrahmani, con Scalvini che potrebbe essere l’investimento da circa 40 milioni.

A centrocampo, invece, sarà blindato Lobotka ma sarà necessario trovare un sostituto di Zielinski e forse di Anguissa. In questo caso due nomi di spessore potrebbero essere Teun Koopmeiners e Gergyi Sudakov. In attacco, invece, l’unico ad andare via sarà Osimhen, con Scamaacca pronto a subentrare al bomber.

Il nuovo Napoli titolare di Gasperini potrebbe quindi essere il seguente: Di Gregorio, Scalvini, Rrahmani, Di Lorenzo, Olivera, Lobotka, Sudakov, Koopmeiners, Kvara, Politano, Scamacca. In ogni caso, Gasperini si dovrebbe adeguare al 4-3-3.