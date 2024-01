Napoli, avanza Luvumbo: la strategia di De Laurentiis

Il giornalista Nicolò Schira riporta che il Napoli sta attivamente cercando rinforzi per la squadra, soprattutto in attacco, considerando la possibilità della partenza di Politano, che sembra essere interessato da offerte provenienti dal mondo arabo.

L’ultimo giocatore nel mirino della squadra è Zito Luvumbo, un esterno rapido angolano di 21 anni attualmente al Cagliari. Luvumbo ha già segnato tre gol in campionato durante la sua prima stagione in Serie A ed è pronto a partecipare alla Coppa d’Africa.

Il giornalista ha scritto sul suo profilo X: “Contatti positivi con gli agenti, il Napoli lo cerca per la prossima stagione ma sta provando ad ingaggiarlo subito”.

#Napoli have opened talks for Zito #Luvumbo (born in 2002): positive first negotiations with his agents in the last days. Napoli are interested in #Cagliari’s forward for the next season, but they are working to try to sign him immediately. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 4, 2024