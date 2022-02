Napoli, Axel Tuanzebe verso l’addio a fine stagione: i motivi

Axel Tuanzebe è arrivato a Napoli molto recentemente, ma potrebbe ben presto lasciare la squadra e la città partenopea. Preso come rinforzo in difesa durante il mercato di riparazione, il difensore del Manchester United è in azzurro in prestito secco.

Ovvio che, nel caso ci fosse la volontà. le due squadre potrebbero accordarsi per il riscatto del calciatore nonostante non ci sia alcuna opzione prevista dall’operazione. Lo scenario che vede Tuanzebe rimanere a Napoli sembra però abbastanza inverosimile, sia per motivi burocratici che per quelli tecnico-economici.

In primo luogo infatti, come anche riferito da Radio Marte nelle ultime ore, Axel Tuanzebe occupa uno slot da extracomunitario. Tale slot potrebbe risultare prezioso in estate, quando il Napoli sarà chiamato ad affrontare una sessione di calciomercato vivace e necessaria.

In secondo luogo, rimane ovviamente da capire l’utilizzo che il tecnico Luciano Spalletti farà di Tuanzebe in questa stagione. Due infatti sono gli ovvi scenari: Tuanzebe non riuscirà a trovare spazio tra le file ben collaudate del Napoli, oppure riuscirà ad imporsi con costanza a suon di ottime prestazioni.

Il primo scenario comporterebbe il non riscatto da parte del Napoli dettato dall’inutilità del giocatore all’interno degli schemi partenopei. Il secondo, diametralmente opposto al primo, comporterebbe un incremento notevole del valore del cartellino di Tuanzebe, che così diventerà poi quasi impossibile da riscattare per questioni economiche.