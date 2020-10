Napoli-AZ, delusione azzurra. Gattuso: “Non ha mai difeso così, è venuto solo a difendersi”

La partita contro l’AZ in Europa League è stato un clamoroso passo indietro per gli uomini di Rino Gattuso, i quali non sono riusciti nemmeno a segnare un gol alla squadra olandese.

Al termine della partita, il mister partenopeo ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sconfitta. Ecco i principali punti evidenziati: “Il fatto che manca Zielinski o Elmas fa mancare qualcosa, ma rifarei tutto perché la prestazione mi è piaciuta. Non è una questione di stanchezza. Questa squadra deve trovare la via del gol, quando gioca così, perché poi è chiaro che si va a rischiare“.

“Ogni partita è una storia a sé, il bello del calcio è questo. Tra tre giorni abbiamo la possibilità di rifarci. Abbiamo complicato il cammino, non possiamo sbagliare più nelle prossime cinque partite. Quando succedono queste cose legate al Covid, vengono sempre fuori le motivazioni. L’AZ non ha mai difeso così. Di solito fa gioco, invece è venuto qui solo a difendersi, facendo una partita di gran mentalità“.

Nelle parole di Rino Gattuso, è quindi evidente il malessere per una sconfitta del genere, soprattutto nel modo in cui è arrivata.

L’AZ, infatti, ha iniziato e finito la partita completamente in difesa, con tutta la squadra che ha difeso con le unghie e con i denti l’unica rete messa a segno durante l’unica azione offensiva degli olandesi.