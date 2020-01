Napoli, Azzi su Twitter: “Lozano emarginato completamente dai compagni”

Marco Azzi, giornalista di Repubblica, è stato protagonista di un battibecco social con un utente su Twitter. Oggetto della disamina è stata la sconfitta contro la Lazio: in particolare il pomo della discordia sono state le tardive sostituzioni operate da Gennaro Gattuso, nonostante lo stesso allenatore affermi spesso pubblicamente che il Napoli non sia in ottima condizione atletica.

In questo contesto Azzi ha raccontato un retroscena che, se confermato, avrebbe del clamoroso. Secondo il giornalista infatti ci sarebbe un vero e proprio caso Lozano a Napoli. Stando alla sua versione dei fatti, il messicano sarebbe stato emarginato dal gruppo poiché arrivato in terra partenopea con ingaggio da top player e con lo stesso ruolo di alcuni senatori dello spogliatoio.

Ovviamente le affermazioni del giornalista di Repubblica sono pesantissime e richiedono qualche riflessione da chi di dovere. Stando a quanto affermato dal tecnico Gennaro Gattuso comunque, Hirving Lozano sarebbe semplicemente indietro di condizione: per poter rendere al meglio quindi deve prima mettere più benzina nelle gambe. Probabilmente poi il suo minutaggio crescerà a dismisura.