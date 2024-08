Napoli, Bakayoko pronto a ritornare in Serie A: l’Empoli pronto alla grande operazione di mercato

Dopo l’avventura, non proprio positiva, con la maglia della SSC Napoli, Tiemoue Bakayoko è pronto a ritornare in Serie A. Secondo quanto rivelato da Il Tirreno, infatti, il centrocampista ex azzurro è finito nel mirino dell’Empoli, il quale sarebbe pronto ad un importante sforzo economico per portare nel massimo campionato italiano il calciatore francese.

“Tutto confermato. Già, come anticipato dal Tirreno in casa Empoli ormai da qualche giorno ha preso corpo la suggestione Tiemoue Bakayoko, con l’ex del centrocampista di Chelsea, Milan e Napoli balzato in cima alla (lunga) li sta dei papabili per rimpolpare la mediana del gruppo di Roberto D’Aversa”.

TIEMOUE BAKAYOKO PRONTO A RITORNARE IN SERIE A DOPO L’ESPERIENZA AL NAPOLI E AL MILAN: IL CLAMOROSO RITORNO PER VESTIRE LA MAGLIA DELL’EMPOLI?

“Confermate, però, anche le difficoltà di un’operazione che, visto il palmares del giocatore, presenta più di un ostacolo da superare. È svincolato dopo l’ultima stagione consumata in Francia nel Lorient, è vero, ma fino all’estate del 2023, quando era nel Milan anche se fuori dal progetto, viaggiava su stipendi da 2,5 milioni all’anno. Cifre improponibili, ovviamente, per l’Empoli”, riporta Il Tirreno.

Come riportato dal noto quotidiano, l’operazione non è semplice per via delle elevate cifre percepite dal calciatore. Tuttavia, la volontà del giocatore e la voglia del club di accogliere un calciatore di spessore come l’ex centrocampista azzurro attualmente svicolato, potrebbero fare la differenza.