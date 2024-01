Napoli, Bakayoko sempre nel mirino per l’attacco: servono tra i 30 e i 40 milioni di euro

La SSC Napoli avvia i contatti con Johan Bakayoko per portare l’attaccante in Campania. L’attaccante è nel mirino del club azzurro già dalla scorsa estate, con la dirigenza partenopea molto interessata, soprattutto nel caso in cui Politano decida di andare via a gennaio. Tuttavia, il calciatore potrebbe comunque arrivare visto che il solo Politano non è sufficiente per ricoprire quel ruolo fino al termine della stagione

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è quindi pronto a superare il PSG, il quale aveva messo nel mirino il calciatore già sei mesi fa offrendo al PSV ben 15 milioni di euro. Offerta rifiutata dal club che ha poi rinnovato il contratto del giocatore fino al 2026.

JOHAN BAKAYOKO, UN ATTACCANTE DI LIVELLO PER LA CORSIA DESTRA DEL NAPOLI

Il club francese è ora ritornato alla carica per acquistarlo, ma il Napoli vuole anticipare lo sceicco. Con la maglia del suo attuale club il giocatore ha totalizzato 64 presenze mettendo a segno anche undici reti.

Per cederlo il PSV chiede una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro. Tuttavia, i rapporti con la dirigenza partenopea sono ottimi e potrebbero venirsi incontro per chiudere la trattativa.