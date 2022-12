Napoli, Balotelli si propone per coronare il suo sogno. Venerato: “Ha gettato via la sua vita professionale”

In casa Napoli, come confermato dall’allenatore Luciano Spalletti, non ci saranno interventi degni di nota sul mercato. L’obiettivo è quello di arrivare fino a fine stagione con la stessa squadra ed, eventualmente, sostituire solo chi chiederà espressamente di andare via.

Nelle ultime ore, però, sarebbe arrivata una proposta particolare da parte di un attaccante, Mario Balotelli, il quale si sarebbe più volte proposto al Napoli.

Ora l’attaccante italiano veste la maglia del Sion, in Svizzera, ma non ha mai nascosto la sua voglia di vestire la casacca azzurra. Qualche giorno fa anche una sua visita a Napoli, al Largo Maradona.

A parlare di un possibile colpo Balotelli durante il possibile anno Scudetto ci ha pensato anche Ciro Venerato, il quale ha però chiuso ad un suo acquisto: “Parole al miele di Balotelli che vorrebbe firmare per il Napoli? “Non verrà mai. Ha sprecato tanto talento, poteva diventare un calciatore importante, ma ha gettato via la sua vita professionale“.

“Così come Cassano in passato non avrebbe mai potuto indossare la maglia azzurra, perché De Laurentiis valuta da sempre prima la testa e poi i piedi. Credo che il tram chiamato desiderio Napoli sia ormai svanito per Mario“.