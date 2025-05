Napoli: a 9 anni guida una mini moto da 100cc nelle vie pedonali e scappa dai carabinieri

A Napoli, un bambino di appena 9 anni è stato fermato dai Carabinieri, mentre si divertiva in sella ad una minimoto da gara. Il piccolo è stato beccato mentre sfrecciava lungo Largo Berlinguer, in una ora del giorno in cui la zona era molto affollata.

Non appena beccato dalle Forze dell’ordine, il ragazzino ha cercato di scappare. Il suo tentativo di fuga si è rivelato fallimentare. È, infatti, stato immediatamente preso dai militari.

Il modello del mezzo di cui era alla guida è una minimoto da 100 cc, la cui velocità può arrivare anche a 80 km/h. Il veicolo a motore, in questione, guidato da un bambino in un contesto altamente denso di persone, come Largo Berliguier, può causare incidenti pericolosi.

I genitori del piccolo guidatore sono stati denunciati per abbandono di minore. Hanno reso possibile, non solo, che il figlio si trovasse alla guida del mezzo, ma non erano neanche presenti al momento dell’arrivo dei Carabinieri.

Questo episodio è soltanto uno tra i tanti. Il quadro è ben più ampio e drammatico. Proprio per questo, le Forze dell’Ordine hanno invitato i genitori ad educare i propri figli, nel rispetto della propria vita e di quella altrui ed a sensibilizzare sulla consapevolezza dei rischi che ogni azione comporta.