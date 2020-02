Napoli-Barcellona: cresce l’attesa per il match del 25 febbraio

Cresce l’attesa per il match che vedrà sfidarsi due grandi squadre in corsa per la Champions League: martedì 25 febbraio infatti sarà il turno del Napoli di Gattuso, che dovrà vedersela con il Barcellona al San Paolo. Sarà sicuramente una partita da non perdere per i tifosi, che potrebbe riservare qualche sorpresa anche se i pronostici sembrano essere decisamente a favore degli uomini di Setién. Il Barcellona d’altronde è forte e questo lo sanno benissimo anche gli azzurri, che hanno dichiarato di essere onorati di battersi con una squadra di tale calibro. Lo stesso Gattuso non sembra avere speranze eccessive, anche se la determinazione di certo non manca e stanno tutti lavorando sodo per portare a casa la vittoria in questo scontro di Champions.

Ottimi risultati per il Napoli di Gattuso

Se guardiamo gli ultimi risultati del Napoli, abbiamo la conferma lampante che si parla di una squadra che nessuno dovrebbe sottovalutare. Sia in Champions League che nel Campionato infatti le vittorie portate a casa fino ad oggi sono state molte ed i risultati si sono visti. Gli sforzi di Gattuso e dei suoi uomini non sono di certo passati inosservati, quindi non possiamo ancora dare il Napoli per spacciato contro il Barcellona, questo è sicuro.

Nella classifica di Campionato, gli azzurri occupano una nona posizione con ben 24 punti di distacco dalla Juventus. Questo però non significa che non ci siano margini di miglioramento, anche perché dobbiamo ricordare che stanno per tornare in campo alcune punte di diamante come Koulibaly, che potrebbe fare una bella differenza.

Nel match contro il Barcellona quindi il Napoli potrebbe riservare delle sorprese davvero inaspettate, anche se i pronostici non sono proprio dalla sua. Se guardiamo agli anni addietro, tutte le due precedenti partecipazioni degli azzurri agli ottavi di finale in Champions League si sono concluse con una sconfitta. Questa però potrebbe essere la volta buona ed è ancora tutto da vedere.

Barcellona favorito, ma non è detta l’ultima parola

Sicuramente il Barcellona parte favorito nel prossimo match contro il Napoli: si tratta pur sempre di una squadra che ha già dimostrato ampiamente il proprio valore anche in Champions League dove ha collezionato 150 vittorie totali. Campione d’Europa per ben 5 volte, il Barcellona darà senza dubbio del filo da torcere agli uomini di Gattuso eppure nel prossimo match giocherà al San Paolo e quindi fuori casa. Questo è sicuramente un elemento a favore del Napoli, che potrebbe approfittarne per conquistare la vittoria.

Parliamo in entrambi i casi di squadre forti ed è per questo che risulta difficile fare dei pronostici che siano attendibili. Per il momento non ci sono elementi a sufficienza per dire con sicurezza che vincerà il Napoli piuttosto che il Barcellona nella prossima sfida di Champions League del 25 febbraio. Sarà dunque una partita avvincente più che mai, da seguire fino alla fine con il fiato sospeso. Quel che è certo è che i tifosi potranno godere di un grande spettacolo perché a competere saranno due squadre valide ed agguerrite, che sulla carta hanno tutte le carte in regola per portare a casa una vittoria.