Napoli, Barcellona decisivo per Mazzarri: con una prestazione deludente sarà esonerato

La SSC Napoli riflette sul futuro di Walter Mazzarri. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sarebbe deluso ed imbufalito per le prestazioni deludenti della squadra, con il numero uno azzurro che non vuole nemmeno sentire parlare di un mancato approdo alla prossima Champions League.

Il Barcellona sarà la partita decisiva per Mazzarri, che si giocherà tutto nella prossima partita del Maradona contro la squadra spagnola. De Laurentiis vuole una vittoria per sperare nel passaggio del turno e non vuole scuse.

ESONERO WALTER MAZZARRI, VITTORIA CONTRO IL BARCELLONA PER SALVARE LA PANCHINA

In caso di prestazione deludente, quindi, Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di mandare via il tecnico di San Vincenzo, così da affidare la panchina ad un nuovo allenatore in vista del ritorno.