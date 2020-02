Napoli – Barcellona, le probabili formazioni: Lozano in tribuna!

Questa sera allo stadio San Paolo andrà in scena l’attesissimo match di Champions League tra Napoli e Barcellona. Ovviamente gli allenatori stanno pensando agli ultimi accorgimenti per le rispettive formazioni da mandare in campo. Ci sono pochi dubbi da entrambe le parti riguardo ai 22 uomini che scenderanno sul terreno di gioco dal 1′.

Gennaro Gattuso sta valutando nello specifico i 3 giocatori da mandare in tribuna, dato che in Champions League la panchina può essere composta solo da 7 giocatori. Secondo quanto anticipato da Sky, al momento le sue scelte ricadrebbero su Karnezis, Lobotka e Lozano. Abbastanza chiara invece la formazione titolare azzurra.

Nessuna sorpresa a porta dove sarà confermata la presenza di David Ospina ai danni di Alex Meret. Davanti a lui agiranno Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, con Manolas e Maksimovic ad occupare la sezione centrale della difesa azzurra.

Le chiavi della regia di centrocampo saranno affidate ancora una volta a Diego Demme. Il tedesco sarà coadiuvato con molta probabilità da Fabian Ruiz e Zielinski. Qui infatti l’unico piccolo dubbio del tecnico Gennaro Gattuso, con Elmas e soprattutto Allan Marques ad insidiare la titolarità di una delle due mezzali.

Zero dubbi in attacco dove con il capitano Lorenzo Insigne ci saranno Mertens e Callejon. Solo panchina quindi per Politano e Arkadiusz Milik.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Gennaro Gattuso.

Barcellona (4-3-3): Tre Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Firpo; Arthur, Busquets, De Jong; Griezmann, Messi, Vidal. All.: Quique Setien.