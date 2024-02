Napoli-Barcellona, Peppe Iannicelli: “Mi dicono che Osimhen abbia qualche problemino muscolare”

Mercoledì Napoli e Barcellona scenderanno in campo per gli Ottavi di UEFA Champions League allo stadio Diego Armando Maradona. L’uomo più atteso è senza dubbio Victor Osimhen, il quale, per colpa della Coppa d’Africa, è rimasto fuori per quasi due mesi.

Tuttavia, come riporta Peppe Iannicelli ai microfoni di Canale 21, la presenza dell’attaccante non sarebbe poi così certa per colpa di problemi muscolari: “La gestione del ritorno di Victor Osimhen dalla Nigeria è stata pessima”.

“Bastava affittare un volo privato per evitare di passare da Istanbul, un hub internazionale per il quale transitano voli provenienti da ogni parte del mondo. A breve, Walter Mazzarri ritroverà Victor Osimhen in attacco, e va ribadito che senza di lui non era facile mantenere certi ritmi”.

“Tuttavia, mi dicono che Osimhen abbia qualche problemino in termini muscolari. Se starà bene, potrà dare all’attacco uno spessore diverso come gol e come giocate”, ha infine dichiarato il giornalista.