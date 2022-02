Napoli-Barcellona, Spalletti: “Insigne dal primo minuto, ha qualità per direzionare il risultato”

Nella classifica conferenza stampa pre-partita, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, accompagnato da Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della gara contro il Barcellona di Xavi Hernandez.

“Siamo carichi, sappiamo che è una gara importante, finalmente ritroviamo anche il nostro pubblico. Siamo pronti, ci siamo preparati bene e non vediamo l’ora di giocare. Insigne partirà dall’inizio ed ha quel livello di personalità e qualità calcistica per direzionare il risultato“.

“Osimhen non ha avuto complicazioni al ginocchio, Fabian non s’è complicato l’indurimento muscolare che aveva, ne usciamo rafforzati in generale da Cagliari, ma anche lì è successo qualcosa, Di Lorenzo per fortuna è stato scongiurato il colpo, Malcuit non ci sarà per 2-3 settimane“.

Luciano Spalletti è quindi carico per la partita di questa sera contro il Barcellona allo Stadio Diego Armando Maradona. Della partita sarà anche il capitano Lorenzo Insigne.

Luciano Spalletti ha infine dichiarato: “La partita la prepariamo con tutti i giocatori, non solo con undici, tutti sanno cosa fare in campo“.