Napoli, Barcellona su Koulibaly e Real Madrid su Fabian: la situazione

Fabio Santini, giornalista sportivo, ha rilasciato nella giornata di ieri delle dichiarazioni nel corso della trasmissione Il Processo, in onda sull’emittente televisiva 7 Gold . Oggetto delle sue parole è stato il calciomercato in uscita che interesserà il Napoli.

In particolare, secondo il giornalista, il Real Madrid sarebbe piombato su Fabian Ruiz ed il Barcellona su Koulibaly. Ecco dunque le sue parole riguardo all’interessamento dei blancos per il centrocampista spagnolo azzurro.

“Il Real Madrid fa sul serio per Fabian Ruiz. I blancos sono disposti ad investire una cifra importante per accaparrarsi il calciatore ora in forza al Napoli. Attenzione però: potrebbe non essere l’unica grande cessione del club di Aurelio De Laurentiis”.

Fabio Santini ha poi continuato parlando delle sirene blaugrana per Kalidou Koulibaly. In particolare, dopo i primi sondaggi catalani, sarebbe anche già arrivata una risposta da parte di Aurelio De Laurentiis riguardo la valutazione del proprio giocatore. Ecco quindi le parole del giornalista.

“Il Barcellona vuole Kalidou Kouibaly. Aurelio De Laurentiis, per cedere il senegalese, ha chiesto ad Ariedo Braida, una cifra pari a ottanta milioni di euro. Il Direttore Sportivo dei catalani ha detto di no. I catalani, almeno per il momento, non vogliono investire una cifra così importante per l’attuale difensore in forza al Napoli”.