Napoli-Barcellona, Vidal esce dal campo ed urla “Forza Juventus” ai tifosi azzurri

Il Napoli, ieri sera, è sceso in campo contro il Barcellona in una partita in cui gli azzurri hanno preferito difendersi e poi attaccare in contropiede nei momenti opportuni. Proprio in questo modo è arrivato il primo gol, una rete spettacolare di Dries Mertens che con un destro a giro ha siglato il suo gol numero 121.

Chi non si è visto nella partita di ieri, invece, è stato il calciatore più atteso: Lionel Messi. Il campione argentino, infatti, è stato chiuso perfettamente in tutte le occasioni utili e non è riuscito a sfoderare tutta la sua infinita classe. Nonostante ciò, i tifosi azzurri hanno riservato applausi per Lionel Messi dal momento che sicuramente rappresenta la persona più vicina al grande Maradona.

Chi, invece, non ha ricevuto applausi da parte dei tifosi napoletani è Arturo Vidal. Quest’ultimo è stato espulso nel secondo tempo a causa di una reazione poca carina nei confronti di Mario Rui. Dopo il fallo, infatti, il centrocampista del Barça ha ricevuto un doppio giallo.

Il giocatore è uscito dal campo tra i fischi dei tifosi partenopei. Mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, molti sono stati gli insulti dovuti soprattutto al suo passato in bianconero.

La reazione di Arturo Vidal è stata pacata e si è espresso con un “Forza Juventus“. Proprio Vidal, prima di approdare alla Juventus, è stato ad un passo dal vestire la maglia del Napoli. Al suo posto, poi, il Napoli acquistò Inler, il quale non ha avuto la stessa fortuna del centrocampista del Barcellona che, prima di approdare nella squadra di Lionel Messi, ha vestito la maglia di altre due importanti squadre, il Bayern Monaco e, appunto la Juventus.