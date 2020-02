Napoli – Barcellona, Vidal ha gridato “Forza Juve” all’uscita dal campo dopo l’espulsione

Nella partita di ieri sera tra Napoli e Barcellona sul finale di gara si sono accesi un po’ gli animi. Tra i più ‘caldi’ vi sono stati sicuramente l’azzurro Mario Rui ed il blaugrana Arturo Vidal. I due calciatori infatti sono stati protagonisti di un faccia a faccia che ha poi portato all’espulsione di cileno.

Il centrocampista del Barcellona si era reso colpevole di una brutta entrata, sanzionata con un’ammonizione, sul terzino del Napoli. Poi qualche parolina di troppo, i giocatori che vengono a contatto tra di loro e l’ammonizione ad entrambi. Risultato? Arturo Vidal costretto ad uscire anzitempo dal campo per doppia ammonizione e ovviamente a non poter partecipare alla gara di ritorno al Camp Nou.

Sulla sua uscita dal campo però si è registrato un particolare retroscena, così come raccontato questa mattina dal famoso media inglese The Sun. Nel raggiungere gli spogliatoi il calciatore cileno, rivolgendosi ai tifosi partenopei, avrebbe gridato “Forza Juve“, ovviamente consapevole della rivalità sussistente tra Napoli e Juventus, sua ex squadra.

Le parole di Arturo Vidal sono state proferite in risposta ai numerosi insulti e fischi piovuti dallo Stadio San Paolo nei suoi confronti. Ovviamente infatti i tifosi azzurri non hanno gradito il muso duro dell’ex Juventus nei confronti Mario Rui. Inoltre i suoi lunghi trascorsi in bianconero non potevano passare inosservati nella bolgia partenopea di Fuorigrotta.