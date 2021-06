Napoli, Bargiggia: “ADL prigioniero di Koulibaly: i motivi per cui non vuole lasciare la città”

L’esperto di mercato, Paolo Bargiggia, sul proprio sito ufficiale paolobargiggia.it, ha parlato del Napoli e della situazione riguardante Kalidou Koulibaly, uno dei migliori calciatori della squadra.

In particolare, Bargiggia ha rivelato che Aurelio De Laurentiis è praticamente ‘prigioniero’ del difensore, il quale “non avrebbe infatti intenzione di partire, sostanzialmente per una scelta di vita che lo lega alla città di Napoli e al suo ambiente“.

Bargiggia ha poi rivelato le motivazioni di tale scelta: “le ultime mosse del giocatore, la conferma dell’asilo per il primo figlio e della casa in cui risiede vanno tutte nella direzione della volontà di non lasciare Napoli e il Napoli […]. Non ha nessuna voglia di lasciare Napoli“.

Kalidou Koulibaly è uno dei calciatori che pesa di più sul bilancio della SSC Napoli con un ingaggio da ben 5 milioni di euro netti a stagione.

Il contratto del difensore è in scadenza nel 2023 e De Laurentiis punterebbe ad incassare circa 50 milioni di euro dalla sua cessione.