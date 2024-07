Napoli, Bargiggia annuncia: “Il PSG ha offerto 200 milioni di euro per Osimhen e Kvara”

In casa Napoli si pensa al mercato in entrata ed anche a quello in uscita. Secondo quanto rivelato da Paolo Bargiggia su X, il club partenopeo, nelle ultime ore, avrebbe ricevuto una proposta da 200 milioni di euro per acquistare le prestazioni sportive di due calciatori: Osimhen e Kvara.

Ecco quanto scritto dal giornalista: “Il PSG fa tremare il Napoli: offerti 200 mln di euro per Osimhen e Kvaratskhelia. Quale sarà la risposta di De Laurentiis?”. Per Conte, come già dichiarato in conferenza stampa, non ci sarà alcuna possibilità per vendere Kvara, mentre, per Osimhen, c’è una clausola che permetterà il suo addio.

Come sostituto del nigeriano, nei giorni scorsi, sempre Bargiggia ha annunciato il buon esito della trattativa con Lukaku. Di seguito il tweet del giornalista: “Il Napoli ha chiuso col Chelsea per Romelu Lukaku: 30 milioni di euro, più 10 di bonus agli inglesi. 8 milioni di euro netti per 3 anni, più opzione al giocatore, che sta già cercando casa a Napoli”. Il club partenopeo, quindi, ha deciso di accontentare il mister azzurro acquistando il suo fedelissimo attaccante ai tempi dell’Inter. Per il calciatore un contratto importante da 8 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni.

L’attuale attaccante partenopeo, Victor Osimhen, dovrebbe lasciare la città partenopea nelle prossime settimane. Su di lui, oltre a diversi club della Premier League, anche il PSG e squadre arabe pronto a pagare per intero la clausola rescissoria da 130 milioni di euro presente nel contratto dell’attaccante azzurro.